avec terrasse Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Bursa, Turquie

Duplex 3 chambres dans , Turquie
Duplex 3 chambres
, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 204 m²
Sol 10/11
$5,43M
Duplex 7 chambres dans 267 Sokak, Turquie
Duplex 7 chambres
267 Sokak, Turquie
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 420 m²
Sol 5/5
$9,05M
