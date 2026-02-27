Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Beykoz, Turquie

Villa 6 chambres dans Beykoz, Turquie
Villa 6 chambres
Beykoz, Turquie
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 537 m²
Nombre d'étages 3
Villas dans un complexe avec vue sur la nature et la ville à Istanbul Beykoz se distingue pa…
$3,45M
Maison 5 chambres dans Beykoz, Turquie
Maison 5 chambres
Beykoz, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 363 m²
Nombre d'étages 3
Villas dans un complexe avec vue sur la nature et la ville à Istanbul Beykoz se distingue pa…
$1,95M
Villa 5 chambres dans , Turquie
Villa 5 chambres
, Turquie
Chambres 5
Surface 434 m²
Le projet est situé sur une superficie de 896.362 m2 avec des villas de différentes tailles …
$1,13M
Villa 4 chambres dans , Turquie
Villa 4 chambres
, Turquie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 287 m²
Le projet est situé sur une superficie de 896.362 m2 avec des villas de différentes tailles …
$1,04M
Villa 5 chambres dans , Turquie
Villa 5 chambres
, Turquie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 495 m²
Le projet est situé sur une superficie de 896.362 m2 avec des villas de différentes tailles …
$1,18M
Villa 3 chambres dans , Turquie
Villa 3 chambres
, Turquie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 181 m²
Le projet est situé sur une superficie de 896.362 m2 avec des villas de différentes tailles …
$647,135
Villa 6 chambres dans , Turquie
Villa 6 chambres
, Turquie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 496 m²
Le projet est situé sur une superficie de 896.362 m2 avec des villas de différentes tailles …
$1,76M
Villa 4 chambres dans , Turquie
Villa 4 chambres
, Turquie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 43 492 m²
Le projet est situé sur une superficie de 896.362 m2 avec des villas de différentes tailles …
$776,562
Villa 3 chambres dans Beykoz, Turquie
Villa 3 chambres
Beykoz, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Prix ​​sur demande
Villa 6 chambres dans Beykoz, Turquie
Villa 6 chambres
Beykoz, Turquie
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 250 m²
Beykoz da konumu muhteşem 758 m2 arsa için Kapalı havuzlu 8 odalı 8 Banyolu 9 vc 2 mutfak k…
$28,83M
Villa dans Beykoz, Turquie
Villa
Beykoz, Turquie
Surface 2 190 m²
İki yalı İSTANBUL Beykoz Çubuklu vapur iskelesi yanındadır. Osmanlı döneminden Mehmet Efend…
$32,06M
Villa 5 chambres dans Beykoz, Turquie
Villa 5 chambres
Beykoz, Turquie
Nombre de pièces 9
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 1 200 m²
Nombre d'étages 4
BEYKOZ / ACARKENT ? 700m2 net kapalı alan ?1.200m2 Arsa ?2 Salon ?5 Oda ?2 Giyinme od…
$6,40M
