Penthouses à vendre en Bakirkoy, Turquie

1 propriété total trouvé
Penthouse 7 chambres dans Bakirkoy, Turquie
Penthouse 7 chambres
Bakirkoy, Turquie
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 674 m²
Nombre d'étages 4
Appartements prêts à partir dans un projet près de la côte à Istanbul Les appartements sont …
$4,36M
