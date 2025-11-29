Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Aydın
  4. Commercial
  5. Boutique

Magasins à vendre en Aydin, Turquie

Efeler
3
Boutique Supprimer
Tout effacer
6 propriétés total trouvé
Boutique 40 m² dans Efeler, Turquie
Boutique 40 m²
Efeler, Turquie
Surface 40 m²
$1,36M
Laisser une demande
Boutique 115 m² dans Efeler, Turquie
Boutique 115 m²
Efeler, Turquie
Surface 115 m²
$4,87M
Laisser une demande
Boutique 194 m² dans Sinirteke, Turquie
Boutique 194 m²
Sinirteke, Turquie
Surface 194 m²
$2,90M
Laisser une demande
NotarNotar
Boutique 137 m² dans Efeler, Turquie
Boutique 137 m²
Efeler, Turquie
Surface 137 m²
$1,08M
Laisser une demande
Boutique 60 m² dans Kusadasi, Turquie
Boutique 60 m²
Kusadasi, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 60 m²
Sol 1/2
Nouvelle propriété commerciale à vendre à Aydın Kuşadası Kadınlardenizi La propriété commerc…
$364,101
Laisser une demande
Boutique 78 m² dans Kusadasi, Turquie
Boutique 78 m²
Kusadasi, Turquie
Surface 78 m²
Sol 1/5
Magasins dans un quartier élégant dans un complexe à Kuşadası Kuşadası est situé à proximité…
$241,422
Laisser une demande
MIPIFMIPIF

Types de propriétés en Aydin

propriété commerciale
immeubles de placement
Realting.com
Aller