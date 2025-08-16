Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Artvin
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Artvin, Turquie

Arhavi
3
4 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Konakli, Turquie
Villa 3 chambres
Konakli, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol 1/5
Pour la citoyenneté A louer. Pour l'investissement Ce que vous obtenez: Villas dans la ré…
$777,820
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Konakli, Turquie
Villa 2 chambres
Konakli, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 91 m²
Sol 1/9
Ce que vous obtenez: Villa de luxe dans la région de Konakla. Sur la construction: La const…
$322,701
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Obakoy, Turquie
Villa 4 chambres
Obakoy, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 384 m²
Sol 1
Pour la citoyenneté Ce que vous obtenez: Vous devenez propriétaire d'une villa exclusive ha…
$971,915
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Villa 3 chambres dans Konakli, Turquie
Villa 3 chambres
Konakli, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Sol 1/3
Pour la citoyenneté A louer. Pour l'investissement Ce que vous obtenez: Villas de classe …
$634,273
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Artvin, Turquie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller