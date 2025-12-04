Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Antalya
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Jardin

Maisons de ville avec jardin à vendre en Antalya, Turquie

Alanya
36
Muratpasa
21
Serik
4
Dosemealti
3
2 propriétés total trouvé
Maison de ville dans Alanya, Turquie
Maison de ville
Alanya, Turquie
Surface 91 m²
Présentez un projet unique de TownhaUS à Alanya. P> Emplacement: une zone de villégiature à …
$299,613
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Maison de ville 2 chambres dans Alanya, Turquie
Maison de ville 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
Caractéristiques des propriétés en Antalya, Turquie

