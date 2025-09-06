Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
avec garage Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Antalya, Turquie

1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Muratpasa, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Nombre d'étages 8
Le magasin a été acheté par le propriétaire actuel en juin 2022 pour son propre usage. Comme…
$78,174
