Villas à vendre en Akseki, Turquie

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Kepez, Turquie
Villa 4 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 348 m²
Villas avec piscines privées et jardins dans un complexe à Kepez Les villas sont situées dan…
$2,33M
