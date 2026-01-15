Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Akçaabat
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Akcaabat, Turquie

2 propriétés total trouvé
Duplex 5 chambres dans Osmanbaba, Turquie
Duplex 5 chambres
Osmanbaba, Turquie
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Sol 8/8
Duplex dans un complexe de deux blocs à Trabzon Akçaabat Söğütlü L'appartement duplex est si…
$394,232
Laisser une demande
Duplex 5 chambres dans Akcaabat, Turquie
Duplex 5 chambres
Akcaabat, Turquie
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 260 m²
Sol 17/17
Appartement duplex expansif dans le projet Panorama 61 à Trabzon Akçaabat Ce projet élégant …
$394,232
Laisser une demande
