Mountain View Demeures à vendre en Région Égéenne, Turquie

2 propriétés total trouvé
Manoir 7 chambres dans Bodrum, Turquie
Manoir 7 chambres
Bodrum, Turquie
Nombre de pièces 10
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 5 000 m²
Nombre d'étages 3
Villa à vendre MANSION ULTRA-LUXURY Bodrum Turquie courtier commission gratuite pour l'achet…
$15,02M
Agence
ISB Global Immobilien
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Manoir 4 chambres dans Didim, Turquie
Manoir 4 chambres
Didim, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 5 000 m²
Nombre d'étages 2
Gratuit pour l ' acheteurLa résidence non-plusultra Smart Home Residence Didimexclusivité Te…
$750,980
Agence
ISB Global Immobilien
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Caractéristiques des propriétés en Région Égéenne, Turquie

