avec garage Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Région Égéenne, Turquie

Mugla
23
Bodrum
14
Izmir
17
Fethiye
9
1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans Gundogan, Turquie
Duplex 3 chambres
Gundogan, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 250 m²
Sol 1/2
•    Gundogan Bay — the perfect wind rose and maximum sun all year round.     •    Private r…
$1,20M
T.V.A.
