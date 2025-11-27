Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétés d'investissement à vendre en Région Égéenne, Turquie

Investissement 140 m² dans Didim, Turquie
Investissement 140 m²
Didim, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
$16,59M
Investissement 150 m² dans Kardeskoy, Turquie
Investissement 150 m²
Kardeskoy, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
$928,178
Investissement 2 m² dans Cayyuzu, Turquie
Investissement 2 m²
Cayyuzu, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 2 m²
Nombre d'étages 1
$1,51M
Investissement 4 m² dans Yanikkoy Mahallesi, Turquie
Investissement 4 m²
Yanikkoy Mahallesi, Turquie
Surface 4 m²
$4,79M
Investissement 160 m² dans Didim, Turquie
Investissement 160 m²
Didim, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
Nombre d'étages 2
$16,65M
