Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Adana
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Adana, Turquie

Yumurtalik
3
1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Akarca, Turquie
Maison 6 chambres
Akarca, Turquie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 360 m²
Fethiye, l'une des destinations de vacances les plus emblématiques de Mugla, est réputée pou…
$1,24M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Adana

villas

Caractéristiques des propriétés en Adana, Turquie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller