Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Samut Prakan
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Garage

Appartements avec garage à vendre en Samut Prakan, Thaïlande

Bang Mueang
4
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Ban Sam Phraek, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Ban Sam Phraek, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 46 m²
Sol 24/38
DIFFICIATE EURO appartement de trois chambres dans un appartement prêt à l'emploi sans risqu…
$163,810
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Samut Prakan

2 BHK

Caractéristiques des propriétés en Samut Prakan, Thaïlande

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller