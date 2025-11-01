Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Bang Mueang Subdistrict
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Bang Mueang Subdistrict, Thaïlande

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Ban Sam Phraek, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Ban Sam Phraek, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Sol 2/8
$65,999
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bang Mueang Subdistrict, Thaïlande

avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller