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Loyer mensuel de appartements en Phuket, Thaïlande

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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Si Sunthon, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Si Sunthon, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 4/7
Appartement confortable avec tous les équipements: piscine avec jacuzzi et espace enfants, c…
$765
par mois
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