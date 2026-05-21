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Villas Piscine à vendre en Pa Khlok, Thaïlande

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Thep Krasatti, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thep Krasatti, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Sol 2/2
Une grande offre pour une grande famille ou comme un investissement dans l'immobilier près d…
$160,766
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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Caractéristiques des propriétés en Pa Khlok, Thaïlande

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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