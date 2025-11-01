Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Nong Pla Lai
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Nong Pla Lai, Thaïlande

Nong Prue
15
2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Sol 2/2
Enjoy luxurious living in Pattaya, Thailand’s bustling east coast. This stunning new villa i…
$155,308
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 6 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 6 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 600 m²
Sol 2/2
Villa de piscine d'inspiration italienne sur 1 591 m2 de Serenity Vivez l'élégance intempore…
$615,737
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Nong Pla Lai

villas
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Nong Pla Lai, Thaïlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller