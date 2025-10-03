Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Nong Pla Lai
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Nong Pla Lai, Thaïlande

Nong Prue
13
21 propriété total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Maison de ville 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
Maisons de ville modernes dans le quartier calme de Naklua!Parfait pour une famille ou un in…
$84,758
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 208 m²
Nombre d'étages 1
L'harmonie nordique à Pattaya ! Villas modernes d'un étage avec piscine!Célestial Villa est …
$337,059
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol 1/2
Vivez le meilleur de Pattaya dans cette superbe villa de 3 chambres, prête à emménager, situ…
$171,834
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 5 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 5 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Surface 559 m²
Nombre d'étages 2
Oasis scandinave au cœur de la Thaïlande : élégance, confort et attrait pour l'investissemen…
$1,08M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 363 m²
Nombre d'étages 2
Elite boutique village Lavande Villa à Pattaya!15 villas exclusives avec piscines privées da…
$615,127
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 314 m²
Nombre d'étages 2
Villas de luxe au cœur du nord de Pattaya !Madcha Le Villa est un projet exclusif qui allie …
$521,353
Laisser une demande
Century 21Century 21
Villa 3 chambres dans Bang Lamung, Thaïlande
Villa 3 chambres
Bang Lamung, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 199 m²
Nombre d'étages 2
Une excellente option d'investissement ! Villas élégantes à Pattaya du développeur FED PROPE…
$184,030
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Nong Pla Lai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Pla Lai, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 352 m²
Nombre d'étages 2
Villas modernes de style européen à seulement 10 minutes de la mer !Conditions d'achat flexi…
$422,150
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 5 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 330 m²
Nombre d'étages 2
Mon nom est Léon, posez-moi votre question, disponibilité et les prix actuels doivent être p…
$480,234
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Atlas PropertyAtlas Property
Villa 3 chambres dans Nong Pla Lai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Nong Pla Lai, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 199 m²
Nombre d'étages 2
Une excellente option d'investissement ! Villas élégantes à Pattaya du développeur FED PROPE…
$184,030
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 210 m²
Nombre d'étages 2
Une occasion unique d'investir dans des villas de luxe avec un potentiel de rendement élevé …
$267,141
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 559 m²
Nombre d'étages 2
Oasis scandinave au cœur de la Thaïlande : élégance, confort et attrait pour l'investissemen…
$924,237
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
Villas de luxe avec piscine au cœur de Pattaya !THE LAVISH est un projet exclusif de villas …
$519,850
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 431 m²
Sol 2/2
La villa possède 4 chambres, 5 salles de bains, 3 salons et 2 cuisines. Entièrement meublé e…
$679,511
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 6 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 6 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 600 m²
Sol 2/2
Villa de piscine d'inspiration italienne sur 1 591 m2 de Serenity Vivez l'élégance intempore…
$605,148
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 4 chambres dans Nong Pla Lai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Pla Lai, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 272 m²
Nombre d'étages 2
Villas modernes de style européen à seulement 10 minutes de la mer !Conditions d'achat flexi…
$298,219
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Sol 2/2
Profitez d'une vie luxueuse à Pattaya, en Thaïlande. Cette superbe villa neuve à Pattaya, si…
$158,785
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 197 m²
Nombre d'étages 2
Une occasion unique d'investir dans des villas de luxe avec un potentiel de rendement élevé …
$261,205
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Nong Pla Lai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Nong Pla Lai, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 221 m²
Nombre d'étages 2
Villas modernes de style européen à seulement 10 minutes de la mer !Conditions d'achat flexi…
$234,896
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 236 m²
Nombre d'étages 2
Une occasion unique d'investir dans des villas de luxe avec un potentiel de rendement élevé …
$279,014
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Nong Pla Lai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Pla Lai, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 199 m²
Nombre d'étages 2
Une excellente option d'investissement ! Villas élégantes à Pattaya du développeur FED PROPE…
$192,935
Laisser une demande

Types de propriétés en Nong Pla Lai

villas

Caractéristiques des propriétés en Nong Pla Lai, Thaïlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller