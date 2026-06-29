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Complexe résidentiel Dream

Pattaya, Thaïlande
depuis
$47,845
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3
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ID: 3841
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

À propos du complexe

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COMPLEXE DREAMDate de livraison - 2026 sq.Un magnifique complexe résidentiel d'un développeur européen avec les commodités les plus nécessaires dans la prestigieuse région de Pratumnak Hill. Pratamnak est l'un des meilleurs quartiers de la ville de Pattaya, un endroit idéal pour une vie mesurée et un repos tranquille.Le complexe est situé à 5 minutes en voiture du centre de Pattaya et Jomtien. La résidence de la famille royale à Pattaya est également située sur la colline Pratamnak et à distance de marche de la copropriété Dream.Tous les appartements du complexe Dream sont vendus avec des finitions propres. Tous les appartements sont équipés d'une cuisine standard européenne et de la climatisation. Tous les appartements ont un éclairage au plafond, les salles de bains sont bordées de carreaux de sol au plafond et chaque appartement a un endroit pour un lave-linge.TERRITOIRE COMPLEXE:
  • Terrasse sur le toit avec salle de fitness, jacuzzi, piscine et sauna finlandais
  • Stationnement souterrain
  • Piscine au premier étage
  • Sécurité 24/7
  • 2 ascenseurs
  • Lave-linge
Infrastructure de la région:
  • Bouddha doré
  • La résidence de la princesse
  • Rue à pied
  • Marchés
  • Pont d'observation
  • Jardin confortable avec statues chinoises
  • Centre commercial du Festival
  • Salons de massage
  • Plages.
  • Parc aquatique de Pattaya
  • Les restaurants
  • Spa et plus
  • Club de golf
  • Piers Bali Haut
  • Magasins
Distance des plages:Plage de Yinyom - 850 mètresPlage de Pratumnak - 1000 mètres
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 34.0
Prix ​​par m², USD 2,053
Prix ​​de l'appartement, USD 69,800
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 29.4
Prix ​​par m², USD 2,095
Prix ​​de l'appartement, USD 61,600
Appartements Studio
Surface, m² 21.6
Prix ​​par m², USD 2,120
Prix ​​de l'appartement, USD 45,800

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

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Paiement mensuel
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