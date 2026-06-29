Complexe résidentiel Dream

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COMPLEXE DREAMDate de livraison - 2026 sq.Un magnifique complexe résidentiel d'un développeur européen avec les commodités les plus nécessaires dans la prestigieuse région de Pratumnak Hill. Pratamnak est l'un des meilleurs quartiers de la ville de Pattaya, un endroit idéal pour une vie mesurée et un repos tranquille.Le complexe est situé à 5 minutes en voiture du centre de Pattaya et Jomtien. La résidence de la famille royale à Pattaya est également située sur la colline Pratamnak et à distance de marche de la copropriété Dream.Tous les appartements du complexe Dream sont vendus avec des finitions propres. Tous les appartements sont équipés d'une cuisine standard européenne et de la climatisation. Tous les appartements ont un éclairage au plafond, les salles de bains sont bordées de carreaux de sol au plafond et chaque appartement a un endroit pour un lave-linge.TERRITOIRE COMPLEXE:
Terrasse sur le toit avec salle de fitness, jacuzzi, piscine et sauna finlandais
Stationnement souterrain
Piscine au premier étage
Sécurité 24/7
2 ascenseurs
Lave-linge
Infrastructure de la région:
Bouddha doré
La résidence de la princesse
Rue à pied
Marchés
Pont d'observation
Jardin confortable avec statues chinoises
Centre commercial du Festival
Salons de massage
Plages.
Parc aquatique de Pattaya
Les restaurants
Spa et plus
Club de golf
Piers Bali Haut
Magasins
Distance des plages:Plage de Yinyom - 850 mètresPlage de Pratumnak - 1000 mètres