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Complexe résidentiel Vibe Raro

Si Sunthon, Thaïlande
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3
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ID: 35122
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang
  • Ville
    Si Sunthon

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    9

À propos du complexe

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Vibe Raro est un projet résidentiel moderne dans l'un des quartiers les plus populaires de Phuket, à seulement 300 mètres de la plage. Complexe pour une vie confortable et des loisirs par la mer avec une infrastructure développée et une demande de location stable.

Vibe Raro est un complexe résidentiel moderne à seulement 300 mètres. Le projet couvre un terrain de 5 893 m2 et comprend quatre bâtiments avec 307 appartements et un parking souterrain pour 198 personnes. L'architecture et les aménagements sont pensés pour une vie confortable par la mer et les loisirs toute l'année.

  • Proximité de la mer: Karon La plage est à seulement 7 minutes à pied. À distance de marche - un parc, marché, cafés et restaurants. A proximité il y a des écoles internationales et un hôpital, ce qui rend l'emplacement pratique non seulement pour les loisirs, mais aussi pour la résidence permanente.
  • Appartements et installations: Le projet présente des studios et appartements d'une ou deux chambres d'une superficie pouvant atteindre 72 m2. Tous les appartements se distinguent par des aménagements réfléchis, des fenêtres panoramiques et la possibilité d'un mobilier complet. Sur le territoire - un hall spacieux, restaurant, coworking, salle de fitness, trois piscines, aires de loisirs sur le toit, jardins, un endroit pour pique-niques et de sécurité 24/7.
  • Confort et demande : En raison de son emplacement dans l'une des zones les plus populaires de Phuket, le complexe convient à la fois pour un séjour personnel et une location à court ou à long terme. Plus de 25 appartements ont déjà été réservés - la demande est toujours élevée.

Vibe Raro est une version moderne de la vie au bord de la mer, où le confort, le style et la commodité sont combinés avec une infrastructure réfléchie. Un excellent choix pour ceux qui rêvent de loger près de Karon Beach.

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Si Sunthon, Thaïlande

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