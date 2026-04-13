Complexe résidentiel Vibe Raro

Vibe Raro est un projet résidentiel moderne dans l'un des quartiers les plus populaires de Phuket, à seulement 300 mètres de la plage. Complexe pour une vie confortable et des loisirs par la mer avec une infrastructure développée et une demande de location stable.
Vibe Raro est un complexe résidentiel moderne à seulement 300 mètres. Le projet couvre un terrain de 5 893 m2 et comprend quatre bâtiments avec 307 appartements et un parking souterrain pour 198 personnes. L'architecture et les aménagements sont pensés pour une vie confortable par la mer et les loisirs toute l'année.
Vibe Raro est une version moderne de la vie au bord de la mer, où le confort, le style et la commodité sont combinés avec une infrastructure réfléchie. Un excellent choix pour ceux qui rêvent de loger près de Karon Beach.