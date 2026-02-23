  1. Realting.com
Quartier résidentiel NUE Riverest Ratburana

Bangkok, Thaïlande
depuis
$66,600
9
ID: 33894
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • Ville
    Bangkok

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    37

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Thaïlande, Bangkok, district de Ratburana, rivière Chao Phraya
🏗 Condominium haut de gamme, livraison: décembre 2025 (déjà dans 9 mois!)
🏷 Prix: à partir de 66,600 $ Studios, 1BR, 2BR

NUE Riverest Ratburana est l'un des projets les plus attendus de Bangkok. 8 bâtiments de hauteur (jusqu'à 35 étages) sur les rives de la rivière Chao Phraya avec vue directe sur le pont Rama IX et un panorama du centre-ville.

✅ Pourquoi cette offre est unique

Détails de préférencedécembre 2025 — achat de logements prêts à l'emploi sans risques Prix Coût minimum d'entrée — à partir de 66 600 $ Vue panoramique sur la rivière Chao Phraya et le pont Rama IXSize8, jusqu'à 35 étages InfrastructurePlus de 40 espaces de vie et de loisirs

🏢 COMPLEXE

NEUFS Riverest Ratburana n'est pas seulement une maison, mais une ville de villégiature sur l'eau. Chaque détail est pensé pour une vie confortable, luxueuse et active.

Caractéristiques:

  • 8 tours résidentielles

  • Planchers: jusqu'à 35 étages

  • Accès direct à la rivière Chao Phraya

  • Vitrage panoramique - vue sur l'eau et la ville

🌟 Infrastructure (plus de 40 zones!)

Le complexe a créé un environnement unique pour la vie, le travail et les loisirs :

🎭 Haut.

  • Sky Theatre – un cinéma en plein air avec vue sur la rivière

  • River Lounge - Espace salon pour réunions et détente

  • Ciel Spa - Spa complexe sur les étages supérieurs

  • Privé Onsen – Sources chaudes japonaises privées

  • Piscine à débordement – piscine avec une vue infinie sur la rivière

🏋️‍♂️ Sport et santé

  • Centre de fitness avec vue panoramique sur la rivière

  • sauna

  • zone de yoga

👨‍👩‍👧 POUR LA FAMILLE

  • Zones de jeux pour enfants

  • Salons familiaux

💻 POUR LE TRAVAIL

  • Coworking moderne

  • Salles de réunion

🌿 Pour le repos.

  • Jardins et terrasses verdoyantes

  • Promenades pédestres

  • Zones de barbecue

✅Tout est inclus dans l'infrastructure du complexe – vous obtenez un style de vie 5*.

📍 Emplacement - Ratborana (RATBURANA)

Le complexe est situé dans la zone pittoresque de Ratburan, sur les rives de la rivière Chao Phraya, avec un accès pratique au centre de Bangkok.

Transports:

  • Accès direct à la rivière - communication bateau avec le centre

  • Près des voies principales

  • Au centre-ville - [préciser le temps]

Infrastructure:

  • Commerces, marchés

  • Écoles, hôpitaux

  • Centres commerciaux

🛋 Planification

Type Square (orientée)Studio de 24 à 28 m21 chambres (1BR) de 30 à 40 m22 chambres (2BR) de 50 à 65 m2

✅ Chaque appartement avec fenêtres panoramiques
✅ Planification européenne réfléchie
✅ Terminé (finition blanche / clé en main)

💎 Attractivité des investissements

  1. Livraison après 9 mois - risques minimums, entrée rapide dans le bail

  2. Prix à partir de 66 600 $ sont en dessous du marché pour la prime de rivière

  3. Plus de 40 zones d'infrastructure – Demande de loyer élevée

  4. Chao Phraya La rivière est un endroit liquide, des espèces qui ne seront pas construites

  5. Thaïlande - flux touristique stable, revenu locatif 5-8% par an

💰 Conditions d'achat

  • Prix: à partir de 66 600 $ (selon le plancher et la vue)

  • Installation à partir du développeur (précisée individuellement)

  • Paiement/amortissement à 100% pour les non-résidents (jusqu'à 70% dans certaines banques)

  • Soutien juridique complet de l'opération

  • Aide à l'ouverture d'un compte bancaire thaïlandais

  • Enregistrement de la propriété (en franchise pour les étrangers – jusqu'à 49 % du quota)

📩Écrivez pour discuter avec Avito ou appelez - J'enverrai:

  • Liste actuelle des prix et planification

  • Présentation du complexe et de la visite 3D

  • Critiques vidéo des vues au sol

  • Calcul des versements individuels

  • Consultation sur les visas et le permis de séjour de la Thaïlande

Prix: à partir de 66 600 $
Lieu: Thaïlande, Bangkok, Rathburana (rivière Chao Phraya)

Localisation sur la carte

Bangkok, Thaïlande
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons

Realting.com
