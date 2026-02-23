Quartier résidentiel NUE Riverest Ratburana

Thaïlande, Bangkok, district de Ratburana, rivière Chao Phraya

🏗 Condominium haut de gamme, livraison: décembre 2025 (déjà dans 9 mois!)

🏷 Prix: à partir de 66,600 $ Studios, 1BR, 2BR

NUE Riverest Ratburana est l'un des projets les plus attendus de Bangkok. 8 bâtiments de hauteur (jusqu'à 35 étages) sur les rives de la rivière Chao Phraya avec vue directe sur le pont Rama IX et un panorama du centre-ville.

✅ Pourquoi cette offre est unique

Détails de préférencedécembre 2025 — achat de logements prêts à l'emploi sans risques Prix Coût minimum d'entrée — à partir de 66 600 $ Vue panoramique sur la rivière Chao Phraya et le pont Rama IXSize8, jusqu'à 35 étages InfrastructurePlus de 40 espaces de vie et de loisirs

🏢 COMPLEXE

NEUFS Riverest Ratburana n'est pas seulement une maison, mais une ville de villégiature sur l'eau. Chaque détail est pensé pour une vie confortable, luxueuse et active.

Caractéristiques:

8 tours résidentielles

Planchers: jusqu'à 35 étages

Accès direct à la rivière Chao Phraya

Vitrage panoramique - vue sur l'eau et la ville

🌟 Infrastructure (plus de 40 zones!)

Le complexe a créé un environnement unique pour la vie, le travail et les loisirs :

🎭 Haut.

Sky Theatre – un cinéma en plein air avec vue sur la rivière

River Lounge - Espace salon pour réunions et détente

Ciel Spa - Spa complexe sur les étages supérieurs

Privé Onsen – Sources chaudes japonaises privées

Piscine à débordement – piscine avec une vue infinie sur la rivière

🏋️‍♂️ Sport et santé

Centre de fitness avec vue panoramique sur la rivière

sauna

zone de yoga

👨‍👩‍👧 POUR LA FAMILLE

Zones de jeux pour enfants

Salons familiaux

💻 POUR LE TRAVAIL

Coworking moderne

Salles de réunion

🌿 Pour le repos.

Jardins et terrasses verdoyantes

Promenades pédestres

Zones de barbecue

✅Tout est inclus dans l'infrastructure du complexe – vous obtenez un style de vie 5*.

📍 Emplacement - Ratborana (RATBURANA)

Le complexe est situé dans la zone pittoresque de Ratburan, sur les rives de la rivière Chao Phraya, avec un accès pratique au centre de Bangkok.

Transports:

Accès direct à la rivière - communication bateau avec le centre

Près des voies principales

Au centre-ville - [préciser le temps]

Infrastructure:

Commerces, marchés

Écoles, hôpitaux

Centres commerciaux

🛋 Planification

Type Square (orientée)Studio de 24 à 28 m21 chambres (1BR) de 30 à 40 m22 chambres (2BR) de 50 à 65 m2

✅ Chaque appartement avec fenêtres panoramiques

✅ Planification européenne réfléchie

✅ Terminé (finition blanche / clé en main)

💎 Attractivité des investissements

Livraison après 9 mois - risques minimums, entrée rapide dans le bail Prix à partir de 66 600 $ sont en dessous du marché pour la prime de rivière Plus de 40 zones d'infrastructure – Demande de loyer élevée Chao Phraya La rivière est un endroit liquide, des espèces qui ne seront pas construites Thaïlande - flux touristique stable, revenu locatif 5-8% par an

💰 Conditions d'achat

Prix: à partir de 66 600 $ (selon le plancher et la vue)

Installation à partir du développeur (précisée individuellement)

Paiement/amortissement à 100% pour les non-résidents (jusqu'à 70% dans certaines banques)

Soutien juridique complet de l'opération

Aide à l'ouverture d'un compte bancaire thaïlandais

Enregistrement de la propriété (en franchise pour les étrangers – jusqu'à 49 % du quota)

Liste actuelle des prix et planification

Présentation du complexe et de la visite 3D

Critiques vidéo des vues au sol

Calcul des versements individuels

Consultation sur les visas et le permis de séjour de la Thaïlande

