Quartier résidentiel NUE Riverest Ratburana

Thaïlande, Bangkok, district de Ratburana, rivière Chao Phraya
🏗 Condominium haut de gamme, livraison: décembre 2025 (déjà dans 9 mois!)
🏷 Prix: à partir de 66,600 $ Studios, 1BR, 2BR
NUE Riverest Ratburana est l'un des projets les plus attendus de Bangkok. 8 bâtiments de hauteur (jusqu'à 35 étages) sur les rives de la rivière Chao Phraya avec vue directe sur le pont Rama IX et un panorama du centre-ville.
✅ Pourquoi cette offre est unique
Détails de préférencedécembre 2025 — achat de logements prêts à l'emploi sans risques Prix Coût minimum d'entrée — à partir de 66 600 $ Vue panoramique sur la rivière Chao Phraya et le pont Rama IXSize8, jusqu'à 35 étages InfrastructurePlus de 40 espaces de vie et de loisirs
🏢 COMPLEXE
NEUFS Riverest Ratburana n'est pas seulement une maison, mais une ville de villégiature sur l'eau. Chaque détail est pensé pour une vie confortable, luxueuse et active.
Caractéristiques:
8 tours résidentielles
Planchers: jusqu'à 35 étages
Accès direct à la rivière Chao Phraya
Vitrage panoramique - vue sur l'eau et la ville
🌟 Infrastructure (plus de 40 zones!)
Le complexe a créé un environnement unique pour la vie, le travail et les loisirs :
🎭 Haut.
Sky Theatre – un cinéma en plein air avec vue sur la rivière
River Lounge - Espace salon pour réunions et détente
Ciel Spa - Spa complexe sur les étages supérieurs
Privé Onsen – Sources chaudes japonaises privées
Piscine à débordement – piscine avec une vue infinie sur la rivière
🏋️♂️ Sport et santé
Centre de fitness avec vue panoramique sur la rivière
sauna
zone de yoga
👨👩👧 POUR LA FAMILLE
Zones de jeux pour enfants
Salons familiaux
💻 POUR LE TRAVAIL
Coworking moderne
Salles de réunion
🌿 Pour le repos.
Jardins et terrasses verdoyantes
Promenades pédestres
Zones de barbecue
✅Tout est inclus dans l'infrastructure du complexe – vous obtenez un style de vie 5*.
📍 Emplacement - Ratborana (RATBURANA)
Le complexe est situé dans la zone pittoresque de Ratburan, sur les rives de la rivière Chao Phraya, avec un accès pratique au centre de Bangkok.
Transports:
Accès direct à la rivière - communication bateau avec le centre
Près des voies principales
Au centre-ville - [préciser le temps]
Infrastructure:
Commerces, marchés
Écoles, hôpitaux
Centres commerciaux
🛋 Planification
Type Square (orientée)Studio de 24 à 28 m21 chambres (1BR) de 30 à 40 m22 chambres (2BR) de 50 à 65 m2
✅ Chaque appartement avec fenêtres panoramiques
✅ Planification européenne réfléchie
✅ Terminé (finition blanche / clé en main)
💎 Attractivité des investissements
Livraison après 9 mois - risques minimums, entrée rapide dans le bail
Prix à partir de 66 600 $ sont en dessous du marché pour la prime de rivière
Plus de 40 zones d'infrastructure – Demande de loyer élevée
Chao Phraya La rivière est un endroit liquide, des espèces qui ne seront pas construites
Thaïlande - flux touristique stable, revenu locatif 5-8% par an
💰 Conditions d'achat
Prix: à partir de 66 600 $ (selon le plancher et la vue)
Installation à partir du développeur (précisée individuellement)
Paiement/amortissement à 100% pour les non-résidents (jusqu'à 70% dans certaines banques)
Soutien juridique complet de l'opération
Aide à l'ouverture d'un compte bancaire thaïlandais
Enregistrement de la propriété (en franchise pour les étrangers – jusqu'à 49 % du quota)
