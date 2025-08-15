Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand

Une évasion balnéaire exclusive à seulement 100 mètres de la rive, avec de luxueuses villas de 4 chambres avec 5 salles de bains, chaque chambre une suite parentale. Conçue pour la vie de famille à plein temps et la location haut de gamme, la villa offre un coin spa, une piscine à débordement et une vue panoramique sur la mer.

Chaque détail est conçu pour le confort et le style, mêlant élégance moderne et charme tropical – à l'écart des plages, des restaurants et des commodités quotidiennes.

Caractéristiques:

Salle de stockage

piscine spacieuse

jardin paysager

stationnement

Achèvement - 2e trimestre de 2027.

Climatisation

Pré-installation de panneaux solaires

Salles de bains meublées

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Situé dans la partie sud sereine de Lamai, à 100 mètres de la plage, le projet allie luxe tropical et confort: