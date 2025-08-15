  1. Realting.com
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand

Baan Lamai, Thaïlande
depuis
$521,146
;
20
ID: 27429
ID: 27429
In CRM: 2473942
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 15/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Surat Thani
  • Village
    Baan Lamai

À propos du complexe

Une évasion balnéaire exclusive à seulement 100 mètres de la rive, avec de luxueuses villas de 4 chambres avec 5 salles de bains, chaque chambre une suite parentale. Conçue pour la vie de famille à plein temps et la location haut de gamme, la villa offre un coin spa, une piscine à débordement et une vue panoramique sur la mer.

Chaque détail est conçu pour le confort et le style, mêlant élégance moderne et charme tropical – à l'écart des plages, des restaurants et des commodités quotidiennes.

Caractéristiques:

  • Salle de stockage
  • piscine spacieuse
  • jardin paysager
  • stationnement

Achèvement - 2e trimestre de 2027.

Installations et équipement dans la maison
  • Climatisation
  • Pré-installation de panneaux solaires
  • Salles de bains meublées
Emplacement et infrastructure à proximité

Situé dans la partie sud sereine de Lamai, à 100 mètres de la plage, le projet allie luxe tropical et confort:

  • 1 minute pour la plage de Lamai
  • 1 minute pour Makro & Tesco Lotus
  • 4 minutes pour les écoles internationales de Lamai
  • 4 minutes pour Wat Lamai & marchés locaux
  • Entouré de nature paisible et de centres de bien-être

Baan Lamai, Thaïlande

