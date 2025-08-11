  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Villa MOUNT MONO

Villa MOUNT MONO

Phuket, Thaïlande
depuis
$971,622
;
12
ID: 27386
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Villas uniques à Phuket Island! Installations disponibles !
Rendement de location : environ 6 à 7 % par an !
Inclus: cuisine entièrement équipée, placards intégrés, finition, plomberie, climatisation.

MOUNT MONO est une collection de villas design exclusives de style japonais-asiatique, avec une vue panoramique sur les collines et une grande intimité.

Commodités : piscine privée, terrasses panoramiques, jardin, espace salon, parking, zone protégée fermée.

Lieu:

- un emplacement naturel unique - à côté du parc national et de la cascade;
- 20 minutes pour Ao Po Grand Marina
- 30 minutes pour la plage de Bangatao;

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

