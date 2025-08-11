Villa MOUNT MONO

Villas uniques à Phuket Island! Installations disponibles !

Rendement de location : environ 6 à 7 % par an !

Inclus: cuisine entièrement équipée, placards intégrés, finition, plomberie, climatisation.

MOUNT MONO est une collection de villas design exclusives de style japonais-asiatique, avec une vue panoramique sur les collines et une grande intimité.

Commodités : piscine privée, terrasses panoramiques, jardin, espace salon, parking, zone protégée fermée.

Lieu:

- un emplacement naturel unique - à côté du parc national et de la cascade;

- 20 minutes pour Ao Po Grand Marina

- 30 minutes pour la plage de Bangatao;

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!

* Le coût peut varier selon le cours.