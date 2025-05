Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand

Le loft moderne transcende l'ordinaire et vous invite dans un royaume d'indulgence sophistiquée. Chaque villa élégante et moderne de style loft est conçue pour vous cocoon dans le confort et le style ultimes.

Profitez d'un luxe inégalé et d'un confort raffiné dans le complexe, où les designs lofts modernes allient élégance contemporaine et sophistication fonctionnelle. Nos lofts méticuleux offrent des espaces élégants et accueillants qui font de votre environnement de rêve une réalité.

air conditionné

armoire intégrée

cuisine

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Situés au coeur de Hua Hin, les résidences offrent un havre de paix à seulement 7 minutes des plages vierges et à 15 minutes en voiture de Pranburi. Six hôpitaux renommés et deux centres commerciaux dynamiques sont à quelques minutes de là, garantissant que chaque besoin est satisfait sans effort. Profitez du mélange parfait de sérénité et d'excitation avec un voyage rapide de 3 heures au cœur pulsant de Bangkok.