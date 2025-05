Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand

Ce complexe résidentiel est un espace d'art pour vivre confortablement, où chaque détail est pensé au plus petit détail pour créer une atmosphère de luxe dans les tropiques.

Embrassez-vous d'une expérience de vie unique inspirée par le charme paisible d'une galerie d'art, où l'architecture réfléchie apporte détente, élégance et style à chaque coin. C'est une parfaite harmonie de commodité et de raffinement artistique, vous invitant à vivre magnifiquement et de manière créative dans tous les aspects.

Le complexe comprend 4 bâtiments de sept étages. Au total, le projet compte 435 unités et 238 places de stationnement.

piscines

zones vertes

Salle de sport

coworking

zones pour enfants

BBQ

stationnement

Installations et équipement dans la maisonAvantages

Niveau élevé de qualité de la construction et des infrastructures.

Un développeur fiable - depuis 1989, a réalisé avec succès 6 grands projets de villégiature à Phuket.

Animaux de compagnie - il ya une piscine et une aire de jeux pour les animaux.

Le prix au départ est de 20-30% inférieur à celui des analogues compétitifs. Après le début ouvert des ventes, les prix devraient augmenter. L'offre est excellente à la fois pour les investissements avec un rendement allant jusqu'à 10% par an et une augmentation de prix allant jusqu'à 30% à la fin de la construction, et pour votre propre résidence dans l'un des meilleurs endroits de l'île.

Emplacement et infrastructure à proximité

Bang Tao est une zone d'élite au nord-ouest de l'île avec un développement haut de gamme, considérée comme une oasis et une perle de Phuket. C'est ici que se trouvent les hôtels, villas et condominiums de luxe les plus chers. L'infrastructure est conçue de sorte que les vacanciers aient la possibilité de se sentir unis avec la nature et eux-mêmes.

Bang Tao est la zone à fort potentiel. Les hôtels, villas et condominiums de luxe les plus chers sont situés ici. Bang Tao Plage est l'un des endroits les plus prestigieux à Phuket.

Le complexe est situé à quelques minutes des plages populaires de Bang Tao et Surin, à côté des centres commerciaux Porto De Phuket et Boat Avenue, ainsi que près des spas d'élite et des clubs de golf. Les écoles internationales, les centres médicaux et d'autres infrastructures clés sont à distance de marche, ce qui rend cet endroit idéal pour vivre et se détendre.

Plages

Bang Tao - 1,8 km

Surine - 4 km

Médecine

Centre médical de Thanyapura - 1 km

Clinique hospitalière de Bangkok - 2,3 km

Écoles

Premiers pas internationaux École - 1,7 km

Golf

Golf Club Laguna - 3.6 km

Aéroport