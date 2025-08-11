Complexe résidentiel EverPrime Residences

Appartement de luxe avec un excellent potentiel d'investissement!

Installations disponibles !

Rendement de location prévu : ~6% par an !

Finition de haute qualité : cuisine intégrée, armoires, plomberie, climatisation !

Vue sur la mer, les montagnes ou la ville!

À distance de marche des plages de Kata et Karon!

Ever Prime Residences est un appartement de luxe donnant sur la mer d'Andaman dans la prestigieuse région de Karon à Phuket. Idéal pour l'investissement: une infrastructure de haute qualité, développée et une croissance des prix stable.

Infrastructure premium: Piscine à débordement de toit avec vue sur l'océan, fitness, sauna, SPA, yoga, squash, simulateur de golf, espace pour enfants, coworking, bibliothèque, mini-marché, recharge EV, parking, sécurité 24/7.

Lieu:

- à Karon Beach ~1,2 km

- à proximité: commerces, cafés, marché de nuit, terrains de golf;

- 47 km de l'aéroport.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!

* Le coût peut varier selon le cours.