  2. Thaïlande
  3. Complexe résidentiel EverPrime Residences

Complexe résidentiel EverPrime Residences

Phuket, Thaïlande
depuis
$199,610
;
12
ID: 27383
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    8

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartement de luxe avec un excellent potentiel d'investissement!
Installations disponibles !
Rendement de location prévu : ~6% par an !
Finition de haute qualité : cuisine intégrée, armoires, plomberie, climatisation !
Vue sur la mer, les montagnes ou la ville!
À distance de marche des plages de Kata et Karon!

Ever Prime Residences est un appartement de luxe donnant sur la mer d'Andaman dans la prestigieuse région de Karon à Phuket. Idéal pour l'investissement: une infrastructure de haute qualité, développée et une croissance des prix stable.

Infrastructure premium: Piscine à débordement de toit avec vue sur l'océan, fitness, sauna, SPA, yoga, squash, simulateur de golf, espace pour enfants, coworking, bibliothèque, mini-marché, recharge EV, parking, sécurité 24/7.

Lieu:
- à Karon Beach ~1,2 km
- à proximité: commerces, cafés, marché de nuit, terrains de golf;
- 47 km de l'aéroport.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Phuket, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
{{ mortgageAmount }} USD
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
{{ paymentPerMonth }} USD
