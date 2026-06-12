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Mountain View Villas à vendre en Krabi, Thaïlande

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3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Krabi, Thaïlande
Villa 3 chambres
Krabi, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
Nombre d'étages 1
Une nouvelle villa high-tech à vendre, combinant architecture moderne et maximum de confort.…
$281,000
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Villa 3 chambres dans Krabi, Thaïlande
Villa 3 chambres
Krabi, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 389 m²
Nombre d'étages 3
Villa premium à vendre dans un projet de chambre avec 8 maisons. Un emplacement unique entou…
$355,673
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Villa 3 chambres dans Krabi, Thaïlande
Villa 3 chambres
Krabi, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 90 m²
Nombre d'étages 1
A new one-storey 3-bedroom villa with a private pool and a spacious green plot is located at…
$182,630
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Caractéristiques des propriétés en Krabi, Thaïlande

avec Jardin
avec Terrasse
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Bon marché
Luxe
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