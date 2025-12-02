Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Thaïlande
  3. Klet Kaeo
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Klet Kaeo, Thaïlande

3 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Klet Kaeo, Thaïlande
Studio 1 chambre
Klet Kaeo, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Sol 2/8
Serving time - IV sq. 2027 letter
$99,772
Studio dans Bang Sare, Thaïlande
Studio
Bang Sare, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 24 m²
Sol 4/8
Possibilité d'investissement ! Appartements confortables dans le quartier pittoresque de Ban…
$63,260
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Studio 1 chambre dans Klet Kaeo, Thaïlande
Studio 1 chambre
Klet Kaeo, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 2/8
24 studios left on the sale! There are no more apartments.   unit205-1981956bat in u…
$60,731
Caractéristiques des propriétés en Klet Kaeo, Thaïlande

