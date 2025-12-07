Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Maisons à vendre en Klet Kaeo, Thaïlande

2 propriétés total trouvé
Maison 1 chambre dans Klet Kaeo, Thaïlande
Maison 1 chambre
Klet Kaeo, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 91 m²
Sol 3/6
Le mélange parfait de confort et de luxe dans cette magnifique maison semi-détachée à Sattah…
$255,572
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Maison 8 chambres dans Klet Kaeo, Thaïlande
Maison 8 chambres
Klet Kaeo, Thaïlande
Nombre de pièces 15
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 533 m²
Sol 2/2
Confort et luxe ultimes dans cette magnifique maison jumelée à Sattahip, Chonburi. Avec 8 ch…
$4,40M
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
