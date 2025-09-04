Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Kathu
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Kathu, Thaïlande

1 propriété total trouvé
Studio dans Pa Tong, Thaïlande
Studio
Pa Tong, Thaïlande
Surface 40 m²
Sol 6/7
Bayshore Oceanview Condominium - appartement élégant près de Patong Beach (Phuket)Bienvenue …
$1,794
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller