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Restaurants à vendre en Karon, Thaïlande

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Sunlique Rooftop Restaurant | Phuket dans Karon, Thaïlande
Sunlique Rooftop Restaurant | Phuket
Karon, Thaïlande
Surface 700 m²
Nombre d'étages 4
Sunlique is a rooftop restaurant in Phuket with stunning panoramic views, high cuisine, and …
$468,750
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