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Loyer mensuel de Maisons en Huai Yai, Thaïlande

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67 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Maison 4 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Villa de luxe avec piscine à louer – Huay Yai, PattayaCette élégante villa de piscine de 2 é…
$2,004
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Maison 3 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Maison 3 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Piscine Vue Villa à louer à East Pattaya près de Siam Country ClubCette élégante villa avec …
$2,300
par mois
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Maison 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Villa piscine à Jomtien 4 chambres à louer – Cette villa de 4 chambres, de 4 salles de bains…
$2,096
par mois
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Maison 3 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Maison 3 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Il s'agit de 3 chambres 2 salles de bains Maison à louer à East Pattaya. Assis sur 308 m2 de…
$1,387
par mois
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Maison 6 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 6 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Spacieuse villa de luxe de 6 chambres à louer – Prime Jomtien Beach AreaCette villa de pisci…
$7,398
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Maison 3 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Maison 3 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Spacieux 3 chambres, 2 salles de bains piscine Villa à louer – Huay YaiCette charmante villa…
$1,695
par mois
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Maison 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Villa vue piscine de 4 chambres à louer sur Thappraya Road, PattayaCette villa avec vue sur …
$2,435
par mois
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Maison 3 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Maison 3 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maison 2 étages à louer à Thung Klom Tan ManDécouvrez le confort raffiné et le style contemp…
$1,079
par mois
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Maison 6 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 6 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Villa vue piscine à louer à JomtienVivez le pinacle de la vie côtière haut de gamme à cette …
$2,466
par mois
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Maison 3 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Maison 3 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Résidence de luxe à louer – Thung Klom TalmanProfitez du confort et de la commodité de cette…
$1,850
par mois
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Maison 3 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Maison 3 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Villa piscine 3 chambres à louer à Huai Yai PattayaCette villa moderne de style nordique à H…
$2,158
par mois
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Maison 5 chambres dans ban nein thray, Thaïlande
Maison 5 chambres
ban nein thray, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Villa de luxe avec piscine à louer – Huay Yai, PattayaDécouvrez une toute nouvelle villa de …
$4,624
par mois
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Maison 4 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Maison 4 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Maison moderne de 4 chambres à louer – East Pattaya, région de Tungklom-TalmanMaintenant dis…
$2,147
par mois
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Maison 3 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Maison 3 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Villa piscine à louer Elégante 3 chambres à Huay YaiDécouvrez une expérience de vie raffinée…
$1,079
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Maison 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Maison 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Maison moderne à louer 3 chambres Nong Mai KaenDécouvrez la vie confortable dans cette éléga…
$1,079
par mois
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Maison 4 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Maison 4 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Villa piscine de 4 chambres à louer à Huai YaiCette villa de piscine entièrement meublée est…
$3,680
par mois
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Maison 3 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Maison 3 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Maison individuelle à louer avec piscine privée – Huay Yai, PattayaCette élégante maison d'u…
$2,004
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Maison 4 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Maison 4 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Villa piscine à Pattaya Est 4 lits à louer – Cette villa de 4 chambres, de 5 salles de bains…
$4,624
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villa de 3 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
villa de 3 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 306 m²
Sol 1/1
Un maximum de confort vous attend dans cette superbe villa de 3 chambres, 3 salles de bains …
$2,551
par mois
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Международное агентство недвижимости Habita
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Maison 5 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Maison 5 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Villa de luxe à louer à East PattayaCette élégante villa de luxe de 5 chambres est disponibl…
$3,699
par mois
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Maison 4 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Maison 4 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Villa de luxe de style anglais à louer – East PattayaCette superbe villa de style anglais of…
$4,932
par mois
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Maison 3 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Maison 3 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maison de 3 lits à louer à East Pattaya – Cette charmante maison de 3 chambres, 2 salles de …
$2,158
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Maison 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Villa de luxe piscine à Jomtien à louer - Cette luxueuse villa de 4 chambres, de 5 salles de…
$10,789
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Maison 2 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Maison 2 chambres
Huai Yai, Thaïlande
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Nombre de salles de bains 2
Maison privée de 2 chambres à louer à Huay YaiCette maison entièrement meublée offre une vie…
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Maison 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Maison à louer à Jomtien (non meublé) Cette maison indépendante vacante est disponible à la…
$771
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Maison 5 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 5 chambres
Pattaya, Thaïlande
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Nombre de salles de bains 6
Villa piscine de 5 chambres à louer à Jomtien – Cette spacieuse villa de piscine de 5 chambr…
$4,007
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Maison 5 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Maison 5 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Villa de luxe à louer – East PattayaDécouvrez une belle villa de luxe à vendre dans le quart…
$1,541
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Maison 3 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Villa vue piscine 3 chambres à louer East PattayaCette villa avec vue sur la piscine à louer…
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Maison 4 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 4 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Villa de luxe 4 chambres à louer à JomtienProfitez d'un mélange exceptionnel de luxe et de c…
$7,053
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Maison 3 chambres
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Nombre de salles de bains 4
Villa de luxe 3 chambres avec piscine à louer – Chak Nok, East PattayaDisponible à la locati…
$2,466
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