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Loyer mensuel d'un bien un appartement mitoyen en Chonburi, Thaïlande

Pattaya
17
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Appartement 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 5/8
Studio en bord de mer dans la région de PrataminakA louer, un studio bien entretenu de 25 m2…
$534
par mois
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Agence
Sirel Estate 88 CO., LTD
Langues
English, Русский
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Caractéristiques des propriétés en Chonburi, Thaïlande

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
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