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Loyer mensuel de studios en Bang Sare, Thaïlande

1 propriété total trouvé
Studio dans Bang Sare, Thaïlande
Studio
Bang Sare, Thaïlande
Surface 26 m²
Sol 4/8
Le Breeze Beachside est un appartement à 30 mètres de la mer dans la zone verte de Bang Sare…
$467
par mois
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Agence
DDA Real Estate
Langues
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