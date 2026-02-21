Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements Piscine à vendre en Bang Mueang, Thaïlande

2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Ban Sam Phraek, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Ban Sam Phraek, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
CHECK PROMOTIONAL OFFERS! My name is Leon, ask me your question, check availability and pric…
$364,925
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 2 chambres dans Ban Sam Phraek, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Ban Sam Phraek, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 46 m²
Sol 24/38
DIFFICIATE EURO appartement de trois chambres dans un appartement prêt à l'emploi sans risqu…
$163,810
