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avec jardin Studios à vendre en Zanzibar, Tanzanie

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Unguja Sud et Central
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Nungwi
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Paje
3
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Studio 1 chambre dans Kusini, Tanzanie
Studio 1 chambre
Kusini, Tanzanie
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$83,000
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Studio 1 chambre dans Zanzibar, Tanzanie
Studio 1 chambre
Zanzibar, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
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$96,904
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Studio 1 chambre dans Nungwi, Tanzanie
Studio 1 chambre
Nungwi, Tanzanie
Nombre de pièces 1
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Découvrez un magnifique appartement dans le nouveau complexe premium "Eyes of Zanzibar". Au …
$91,000
T.V.A.
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Développeur
MB HOMES
Langues
English, Русский, Türkçe
Value OneValue One
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Caractéristiques des propriétés en Zanzibar, Tanzanie

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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