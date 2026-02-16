Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Tanzanie
  3. Unguja Ville et Ouest
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Unguja Ville et Ouest, Tanzanie

2 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Zanzibar, Tanzanie
Studio 1 chambre
Zanzibar, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 1/6
Appartement sur l'océan avec d'excellentes opportunités d'investissement à un prix très abor…
$91,907
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Zanzibar, Tanzanie
Studio 1 chambre
Zanzibar, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Sol 2
Bienvenue au ciel sur terre.Imaginez un endroit idéal pour se détendre et investir, situé lo…
$96,904
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Unguja Ville et Ouest, Tanzanie

