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avec terrasse Studios à vendre en Unguja Nord, Tanzanie

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Nungwi
6
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Kendwa, Tanzanie
Studio 1 chambre
Kendwa, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 3/7
Complexe Premium à 100 m de l'océan dans l'emplacement TOP-1 de Nungwi & Paje Island.✔ Empla…
$83,000
T.V.A.
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