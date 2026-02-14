  1. Realting.com
  2. Tanzanie
  3. Unguja Nord
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Kaskazini A
1
Nungwi
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Premium Premium
Complexe résidentiel The Eyes of Zanzibar Nungwi
Complexe résidentiel The Eyes of Zanzibar Nungwi
Complexe résidentiel The Eyes of Zanzibar Nungwi
Complexe résidentiel The Eyes of Zanzibar Nungwi
Complexe résidentiel The Eyes of Zanzibar Nungwi
Afficher tout Complexe résidentiel The Eyes of Zanzibar Nungwi
Complexe résidentiel The Eyes of Zanzibar Nungwi
Nungwi, Tanzanie
depuis
$84,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Zanzibar se développe activement, et l'un des points de croissance les plus brillants aujourd'hui sont les zones de Nungwi (nord-ouest de l'île), la perle de Zanzibar avec des plages intactes et le repos toute l'année.Eau turquoise, sable blanc est un endroit idéal pour la détente et la plon…
Développeur
MBHomes
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
MBHomes
Langues
Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Sur la carte
Realting.com
Aller