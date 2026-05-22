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Vue sur la mer Studios à vendre en Tanzanie

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Zanzibar
10
Unguja Sud et Central
5
Unguja Nord
3
Paje
3
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Zanzibar, Tanzanie
Studio 1 chambre
Zanzibar, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Sol 2
Bienvenue au ciel sur terre.Imaginez un endroit idéal pour se détendre et investir, situé lo…
$96,904
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Caractéristiques des propriétés en Tanzanie

avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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