  1. Realting.com
  2. Tanzanie
  3. Malindi
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Malindi, Tanzanie

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Malindi, Tanzanie
Studio 1 chambre
Malindi, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 3/7
Studio or 1+1 in Nungwi and PAJE, Zanzibar, new house 100 m from the beach,  price 78.000…
$76,000
Your Invest Home
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
