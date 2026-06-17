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Mountain View Appartements à vendre en Kusini, Tanzanie

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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Bwejuu, Tanzanie
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Appartement 1 chambre
Bwejuu, Tanzanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 3/9
À AURA Park, vous n'achetez pas juste un appartement à Zanzibar, vous investissez dans un st…
$90,000
T.V.A.
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Développeur
MB HOMES
Langues
English, Русский, Türkçe
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Types de propriétés en Kusini

studios
1 BHK

Caractéristiques des propriétés en Kusini, Tanzanie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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