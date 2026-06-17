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Appartements avec jardin à vendre en Kusini, Tanzanie

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Appartement 1 chambre dans Bwejuu, Tanzanie
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Appartement 1 chambre
Bwejuu, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 1/5
Le projet à Zanzibar "Aura Ra", classe premium, sur la première côte, à seulement 100 mètres…
$83,000
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Appartement 1 chambre dans Bwejuu, Tanzanie
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Appartement 1 chambre
Bwejuu, Tanzanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 3/9
À AURA Park, vous n'achetez pas juste un appartement à Zanzibar, vous investissez dans un st…
$90,000
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Bwejuu, Tanzanie
Appartement 1 chambre
Bwejuu, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 1/8
En front de mer Projet Premium Zanzibar 5*Prévente en maiESP Resort & appartementsPiscines, …
$90,000
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Appartement 1 chambre dans Bwejuu, Tanzanie
Appartement 1 chambre
Bwejuu, Tanzanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 73 m²
Sol 5/5
En achetant cet appartement, vous pouvez obtenir un permis de séjour! Les deux derniers appa…
$118,000
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Types de propriétés en Kusini

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1 BHK

Caractéristiques des propriétés en Kusini, Tanzanie

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
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