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Appartements avec terrasse à vendre en Kaskazini A, Tanzanie

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Nungwi
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Appartement 1 chambre dans Nungwi, Tanzanie
Appartement 1 chambre
Nungwi, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 2/7
Complexe Resort Premium🏝 Zanzibar est un complexe haut de gamme au cœur de Nungwi, où chaque…
$95,000
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