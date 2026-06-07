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Appartements avec jardin à vendre en Kaskazini A, Tanzanie

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Nungwi
7
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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Nungwi, Tanzanie
Studio 1 chambre
Nungwi, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 3/7
Découvrez un magnifique appartement dans le nouveau complexe premium "Eyes of Zanzibar". Au …
$91,000
T.V.A.
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Types de propriétés en Kaskazini A

studios
1 BHK

Caractéristiques des propriétés en Kaskazini A, Tanzanie

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
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