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Studio 1 chambre dans Nungwi, Tanzanie
Studio 1 chambre
Nungwi, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 2/7
Complexe Premium à 100 m de l'océan dans les plages TOP-3.lieux de Paje & Nungwi,✔ Emplaceme…
$83,000
T.V.A.
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