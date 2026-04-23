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Penthouses à vendre en Tanzanie

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2 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Kusini, Tanzanie
Penthouse 3 chambres
Kusini, Tanzanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Sol 10/10
Appartement Premium 80 m de l'océan,Infrastructures hôtelières 5*réception, restaurants, fit…
$299,999
T.V.A.
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Penthouse 7 chambres dans Kiteto, Tanzanie
Penthouse 7 chambres
Kiteto, Tanzanie
Nombre de pièces 7
Surface 212 m²
Nombre d'étages 2
Pour le moment, le penthouse est loué longtemps à un diplomate espagnol, avec un rendement d…
$1,59M
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