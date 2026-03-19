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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Velez Malaga, Espagne

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Maison de ville 3 chambres dans Velez Malaga, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Velez Malaga, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 146 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville incroyable avec une vue spectaculaire sur la mer, une grande terrasse baigné…
$513,789
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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