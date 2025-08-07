Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bungalows avec garage à vendre en Région de Murcie, Espagne

Los Alcazares
24
Torre Pacheco
20
San Pedro del Pinatar
56
Carthagène
8
5 propriétés total trouvé
Bungalow 4 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Bungalow 4 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 68 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons un bungalow en deux étages avec une licence touristique dans la ville d…
$231,476
Bungalow 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Bungalow 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 79 m²
Sol 2/2
Nous vous présentons un nouveau bungalow au dernier étage à San Pedro del Pinatar dans l'urb…
$462,894
Bungalow 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Bungalow 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Sol 1/2
Nous offrons un nouveau bungalow au rez-de-chaussée dans l'urbanisation fermée de La Llana P…
$473,369
Bungalow 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Bungalow 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 79 m²
Sol 1/2
Nous vous présentons un nouveau bungalow au rez-de-chaussée à San Pedro del Pinatar dans l'u…
$416,599
Bungalow 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Bungalow 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Sol 2/2
Nous offrons un nouveau bungalow au dernier étage dans l'urbanisation fermée de La Llana Pre…
$531,238
